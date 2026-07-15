aaa cercasi leadership europea nella nato

Nella dichiarazione finale, i leader europei hanno affermato che l’Ucraina contribuisce alla sicurezza europea. I capi di governo hanno espresso un impegno unanime, sottolineando il ruolo dell’Ucraina nel contesto della NATO. La dichiarazione si concentra sulla collaborazione e sul sostegno reciproco tra gli Stati membri e l’Ucraina, senza specificare ulteriori dettagli o impegni concreti.

Questo perché, nella dichiarazione conclusiva, all’unisono, i Capi di GovernoStato hanno perentoriamente affermato “Ukraine contributes to transatlantic security,”sdoganando così Kiev da vittima di un’aggressione a parte integrante della difesa occidentale, contro una Russia che viene definita come “long-term threat to Euro-Atlantic security and stability“. Due assunti che fanno felici Trump e, ovviamente, Zelensky, mache inchiodano i Paesi Membri europei allo scontro con Mosca, precludendo loro qualsiasi eventuale via diplomatica, che non passi attraverso la chimerica sconfitta di Putin. Significative e sintomatiche le dichiarazioni rese dai vari Leader, al termine del Vertice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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