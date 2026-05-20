A Pancole è stato avviato un progetto per creare un’oasi felina dedicata all’accoglienza e alla gestione delle colonie di gatti randagi presenti nella zona. L’iniziativa prevede l’allestimento di spazi dedicati, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e controllato per gli animali. La realizzazione del progetto coinvolge enti locali e associazioni animaliste, che si occupano anche delle pratiche di sterilizzazione e cura degli animali. La zona interessata si trova nel comune di Scansano.

SCANSANO Un’oasi felina per accogliere e gestire le colonie di gatti randagi del territorio. È questo uno dei principali obiettivi emersi dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale di Scansano e i volontari impegnati nella tutela delle colonie feline e nel benessere animale. Al tavolo erano presenti la sindaca Maria Bice Ginesi e il vicesindaco Matteo Ceriola (foto), insieme ai rappresentanti delle realtà che operano quotidianamente sul territorio nella gestione dei gatti randagi. L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione delle colonie feline presenti nel comune e ad avviare un confronto sulle possibili soluzioni future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oasi felina a Pancole. Il progetto per accudire i gatti randagi

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