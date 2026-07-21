Il campionato di Serie A1 femminile 2026-2027 partirà il 3 agosto con la gara tra Milano e Firenze. Oggi la Legavolley femminile ha annunciato il calendario della stagione, che prevede l’apertura ufficiale con questa sfida. La stagione sarà inaugurata dalla presenza di Paola Egonu, al suo quarto anno con il Vero Volley, che cercherà di conquistare il primo scudetto dopo aver vinto l’ultimo nel 2017-2018 con Conegliano.

Milano-Firenze in programma sabato 3 agosto aprirà il campionato di A1 2026-2027. Oggi la Legavolley femminile ha reso pubblico il calendario della nuova stagione e a tenere a battesimo la stagione sarà Paola Egonu che, al suo quarto campionato al Vero Volley, darà l’assalto allo scudetto vinto dal 2017-2018 da Conegliano. Le tricolori esordiranno in trasferta a Cuneo. Per Scandicci via in casa contro Chieri mentre per Novara turno in trasferta contro Busto Arsizio. Nella prima giornata è in programma anche il match tra le due neopromosse: Brescia-Talmassons. Alla decima giornata è in programma la sfida Milano-Conegliano (andata 22 novembre, ritorno il 21 febbraio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - A1 donne, il calendario 2026/27: Milano-Firenze il 3 agosto aprirà la stagione

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