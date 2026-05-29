Roma tra calendario e sorteggi | il 5 giugno si svela la Serie A il 27 agosto la Champions 2026 27

La stagione della Roma si è conclusa con un gol di El Shaarawy al 90+1’, che ha portato un 2-0 contro l’avversario di giornata. La squadra si riunirà a luglio a Trigoria per preparare la prossima stagione, che comprenderà sia il Serie A che la Champions League. Il calendario ufficiale del campionato e i sorteggi per la competizione europea saranno annunciati tra giugno e agosto.

Il 2-0 di El Shaarawy allo scadere ha concluso la stagione della Roma sul campo. I giallorossi si ritroveranno tra più di un mese, a luglio inoltrato, a Trigoria per iniziare a preparare la nuova stagione tra campionato e Champions League. Ufficialmente l’anno sportivo 2026-27 inizierà già venerdì prossimo, quando verrà stilato il calendario della nuova Serie A che prenderà il via nel mese di agosto. Si parte il 23 agosto. In attesa degli esiti del mercato, tra chi rimarrà e chi si unirà alla corte di Trigoria, i tesserati giallorossi e mister Gasperini si ritroveranno nella metà di luglio per dare il via alla preparazione verso l’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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