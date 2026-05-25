La stagione 202627 di Serie A inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. La Lega ha annunciato le date ufficiali e il calendario prevede 38 giornate. Il sorteggio del calendario si terrà il 5 giugno a Parma, durante il Festival della Serie A.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 202627. Il sorteggio delle 38 giornate sono in programma il prossimo 5 giugno a Parma, durante il Festival della Serie A. Il massimo campionato italiano si svilupperà nell’arco di oltre nove mesi, tra agosto 2026 e maggio 2027, con quattro finestre dedicate agli impegni delle Nazionali e due turni infrasettimanali. Il calendario della Serie A 202627. Il prossimo campionato comincerà domenica 23 agosto 2026. I due turni infrasettimanali si terranno mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027. La sosta natalizia è fissata al 27 dicembre 2026. Per quanto riguarda le soste delle Nazionali, saranno così suddivise: 27 settembre 2026; 4 ottobre 2026; 15 novembre 2026; 28 marzo 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A 2026/27, si inizia il 23 agosto 2026 e si finisce il 30 maggio 2027: la suddivisione del calendario

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