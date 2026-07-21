A Roma la nuova arma contro la zanzara tigre | così sono state ridotte dell’88% le uova

Da funweek.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, quest'estate, è stata sperimentata una nuova strategia contro la zanzara tigre che ha portato a una riduzione dell’88% delle uova deposte. La tecnica è stata applicata in alcune aree della città, con risultati immediati nel contenimento della riproduzione dell’insetto. La misura è stata adottata per contrastare la diffusione della zanzara, nota per essere vettore di malattie. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sui metodi specifici utilizzati.

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Quest’estate, a Roma è stata sperimentata una nuova strategia contro la zanzara tigre, uno degli insetti più fastidiosi della bella stagione e una presenza ormai abituale nelle città italiane. I primi risultati mostrano un dato sorprendente: le uova vitali sono diminuite dell’88%. Un traguardo che potrebbe aprire la strada a sistemi di controllo più mirati e sostenibili, riducendo la popolazione di zanzare senza affidarsi soltanto ai tradizionali insetticidi chimici. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica Roma: la strategia contro la zanzara tigre. La sperimentazione si è svolta nel campus del Centro Ricerche ENEA Casaccia, lungo via Anguillarese, con Google, tramite il progetto Debug, e Sapienza Università di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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