Misano contro la zanzara tigre | interventi mensili in oltre 7 mila caditoie

In vista dell’estate, sono stati avviati interventi mensili in oltre 7.000 caditoie del territorio comunale per prevenire e contrastare la proliferazione della zanzara tigre. Il piano prevede azioni programmate sul territorio e iniziative rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di limitare la presenza di questo insetto. Le operazioni sono state avviate in anticipo rispetto alla stagione calda, con l’intento di ridurre i rischi legati alla diffusione di malattie trasmesse dalla zanzara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui