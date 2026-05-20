Misano contro la zanzara tigre | interventi mensili in oltre 7 mila caditoie
In vista dell’estate, sono stati avviati interventi mensili in oltre 7.000 caditoie del territorio comunale per prevenire e contrastare la proliferazione della zanzara tigre. Il piano prevede azioni programmate sul territorio e iniziative rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di limitare la presenza di questo insetto. Le operazioni sono state avviate in anticipo rispetto alla stagione calda, con l’intento di ridurre i rischi legati alla diffusione di malattie trasmesse dalla zanzara.
Si è avviato, in vista dell’estate, il piano di azioni volte a prevenire e contrastare la proliferazione della zanzara tigre attraverso una serie di interventi programmati sul territorio comunale e iniziative rivolte alla cittadinanza. L’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha infatti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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