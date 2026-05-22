Zanzara tigre e West Nile obiettivo prevenzione a Sabaudia | ecco le regole
Con l’arrivo di temperature più elevate, le autorità di Sabaudia hanno rafforzato le misure di prevenzione contro la zanzara tigre e il virus West Nile. In questi giorni, sono state diffuse nuove regole per limitare la proliferazione di zanzare, in particolare nelle zone pubbliche e nelle aree verdi. La stagione calda, infatti, porta con sé un aumento dei fastidi causati da questi insetti e dei rischi legati alla diffusione di malattie.
Dopo un maggio decisamente altalenante, il caldo inizia a farsi sentire e le temperature già da questo fine settimana sono destinate ad aumentare. Come anche l’attenzione, nel territorio di Sabaudia, su zanzara tigre e virus West Nile.Come ricordano dall’amministrazione, continua quindi a essere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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