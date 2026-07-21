Ad Ostia si è svolta la sesta edizione di “Onda Tricolore contro le Mafie”, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti politici, istituzioni e cittadini. L’incontro ha affrontato temi legati alla lotta alla criminalità organizzata, alla presenza dello Stato nelle aree più a rischio e alle riforme in corso. L’iniziativa si inserisce in una serie di appuntamenti annuali dedicati a contrastare le attività delle organizzazioni criminali.

Si è svolta ad Ostia la VI edizione dell’ “Onda Tricolore contro le Mafie”, un appuntamento ormai consolidato che ha riunito rappresentanti di Fratelli d’Italia, istituzioni e cittadini per discutere delle sfide contro la criminalità organizzata, del valore della presenza dello Stato sui territori e delle riforme avviate dal Governo Meloni. L’impegno del governo Meloni contro la criminalità organizzata. L’iniziativa è stata promossa dalla senatrice Cinzia Pellegrino, che ha aperto i lavori evidenziando come questi temi sono centrali nell’azione dell’Esecutivo. «Lo testimoniano gli oltre quindici provvedimenti approvati in materia di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Ostia la VI edizione di “Onda Tricolore contro le mafie”: istituzioni, cittadini e associazioni uniti nella lotta alla criminalità

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