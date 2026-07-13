Meloni a Palermo contro la criminalità organizzata | Lavorare tutti assieme affinché l’Italia non arretri nella lotta alla mafia

Giorgia Meloni ha partecipato a Palermo alla cerimonia di svelamento dei resti della Fiat Croma, vettura coinvolta nell’attentato del 23 maggio 1992 che uccise Giovanni Falcone e la moglie. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per contrastare la criminalità organizzata e impedire all’Italia di arretrare nella lotta contro la mafia. La cerimonia si è svolta presso il Museo del Presente.

Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia di svelamento dei resti della Fiat Croma, su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno dell’attentato del 23 maggio 1992, avvenuta presso il Museo del Presente. Il momento in cui ciò che resta di quell’auto suo malgrado entrata nella storia del Paese è stata definita dalla premier “un'emozione tagliente”. Quella Fiat Croma, ha ragionato la premier, “è l'ultimo luogo che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo hanno condiviso. E mi piace pensare che, nonostante fossero consapevoli del rischio che correvano, stessero parlando, scherzando, pensando a cosa fare l'indomani. Cose normali, abitudini di sempre, perché oggi sono degli eroi ma erano persone normali, si comportavano come persone normali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni: Lo Stato non ha abbassato la guardia contro criminalità organizzata

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