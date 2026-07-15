Durante una cerimonia a Palazzo Chigi, il primo ministro ha premiato lo chef del ristorante “Da Vittorio” con il titolo di Maestro dell'arte della cucina italiana. La premier ha scherzato con lo chef, affermando che anche il primo ministro indiano avrebbe indossato il bavaglione. L'evento si è svolto nella Sala Verde, con una scena informale tra le due figure. Nessun altro dettaglio su ulteriori interventi o partecipanti è stato comunicato.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scherzato con lo chef Enrico Cerea, executive chef del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, durante la cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana, nella Sala Verde di Palazzo Chigi.«Quest'uomo è così visionario che sappiate che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano, Narendra Modi», ha detto la premier rivolgendosi a Cerea.Lo chef bergamasco ha raccolto la battuta con il sorriso: «Ci eravamo detti che rimaneva una cosa tra di noi, ma oggi l'abbiamo svelato». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Chicco Cerea del ristorante «Da Vittorio» premiato da Meloni: «Ha convinto anche il primo ministro indiano a mettere il bavaglione»

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