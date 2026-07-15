Durante una cerimonia a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha consegnato un premio allo chef Enrico Cerea, chef del ristorante Da Vittorio. La premiazione si è svolta nella Sala Verde e la presidente ha scherzato con lo chef, riferendosi a un episodio in cui il primo ministro indiano avrebbe indossato un bavaglino. La consegna del riconoscimento si è concentrata sulla figura dello chef e sul suo contributo nel settore della cucina italiana.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scherzato con lo chef Enrico Cerea, executive chef del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, durante la cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana, nella Sala Verde di Palazzo Chigi.«Quest'uomo è così visionario che sappiate che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano, Narendra Modi», ha detto la premier rivolgendosi a Cerea.Lo chef bergamasco ha raccolto la battuta con il sorriso: «Ci eravamo detti che rimaneva una cosa tra di noi, ma oggi l'abbiamo svelato». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Enrico Cerea del ristorante «Da Vittorio» premiato da Meloni: «Ha convinto anche il primo ministro indiano a mettere il bavaglione»

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Meloni con i Maestri della cucina svela: Cerea fece mettere il bavaglio a Modi

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