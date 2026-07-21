A Londra la mostra immersiva sulla Cappella Sistina
A Londra, una mostra immersiva presenta repliche a grandezza naturale degli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo, tra cui la Creazione di Adamo e il Giudizio Universale.
La Cappella Sistina di Michelangelo rivive in una spettacolare mostra immersiva allestita a Londra. Dalla creazione di Adamo al giudizio universale le repliche degli affreschi sono a grandezza naturale. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A Londra la mostra immersiva sulla Cappella Sistina
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