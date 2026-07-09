Coro della Cappella Sistina | dopo San Paolo e Curitiba la tournée arriva a Brasília
Il coro della Cappella Sistina è arrivato a Brasília, in Brasile, il 8 luglio, durante una tournée di quindici giorni. Dopo aver suonato a San Paolo e Curitiba, il gruppo parteciperà a concerti e celebrazioni liturgiche in diverse città del paese. La tournée include anche eventi religiosi e manifestazioni musicali, con il coro responsabile del servizio musicale nelle celebrazioni del Papa.
La Cappella Musicale Pontificia Sistina, il coro responsabile del servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche del Papa, è giunta ieri, mercoledì 8 luglio, a Brasília, proseguendo la tournée di quindici giorni in Brasile, nel corso della quale terrà concerti e parteciperà a celebrazioni eucaristiche. Si tratta di un viaggio storico: per la prima volta, nei suoi seicento anni di storia, il complesso si esibisce in America Latina. Nella capitale brasiliana, il maestro direttore della Cappella, monsignor Marcos Pavan, ha tenuto mercoledì una lectio magistralis sulla musica sacra e sul suo ruolo essenziale nella liturgia, nel corso di un incontro formativo presso il Santuario di San Giovanni Bosco. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
28 Aprile 2026 - Concerto Cappella Musicale Pontificia - Abbazia di San Martino al Cimino (VT)
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Questa mattina in occasione della Solennità dei Santi Pietro e Paolo la Cappella Musicale Pontificia Sistina diretta da Mons. Marcos Pavan eseguirà all'Introito Misit Dominus - Caeli enarrant e Euntes in mundum di Domenico Bartolucci. facebook
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