Coro della Cappella Sistina | dopo San Paolo e Curitiba la tournée arriva a Brasília

Notizia in breve

Il coro della Cappella Sistina è arrivato a Brasília, in Brasile, il 8 luglio, durante una tournée di quindici giorni. Dopo aver suonato a San Paolo e Curitiba, il gruppo parteciperà a concerti e celebrazioni liturgiche in diverse città del paese. La tournée include anche eventi religiosi e manifestazioni musicali, con il coro responsabile del servizio musicale nelle celebrazioni del Papa.