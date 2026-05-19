Londra | giudizio universale Mostra immersiva nel dipinto di Michelangelo
A Londra si può visitare una mostra che riproduce in modo immersivo il celebre affresco del Giudizio Universale di Michelangelo. La mostra permette di osservare da vicino i dettagli del dipinto attraverso proiezioni e tecnologie che coinvolgono i visitatori. L'esposizione si svolge in uno spazio dedicato, dove le immagini vengono riprodotte su grandi superfici, creando un ambiente che simula il dipinto originale. L'iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere più da vicino quest'opera famosa del Rinascimento italiano.
A Londra per vedere da vicino le opere di Michelangelo: una riproduzione immersiva del Giudizio Universale. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Londra: giudizio universale. Mostra immersiva nel dipinto di Michelangelo
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