A Chiusi della Verna si terrà il concerto “Voglio Tornare negli Anni ‘90”, considerato il più grande spettacolo live dedicato agli anni Novanta in Italia. L’evento è programmato per l’estate 2026 e rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali della stagione. La manifestazione attirerà pubblico da diverse regioni e coinvolgerà artisti e band di quel periodo. La data e il programma dettagliato saranno comunicati prossimamente.

Arezzo, 21 luglio 2026 – A Chiusi della Verna arriva “ Voglio Tornare negli Anni ‘90”: il più grande live show anni Novanta d’Italia. L’estate di Chiusi della Verna si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Giovedì 6 agosto, lo Stadio Comunale “Luca Cerofolini”, in Via di Vezzano, ospiterà “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il più grande live show dedicato agli anni Novanta, con inizio dello spettacolo alle ore 22.00. La serata prenderà il via già dalle ore 18.00, quando l’area dell’evento si animerà con numerosi food truck che proporranno specialità di street food per tutti i gusti, offrendo al pubblico la possibilità di trascorrere un’intera serata all’insegna della buona cucina, della musica e del divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - A Chiusi della Verna arriva “Voglio Tornare negli Anni ‘90”: il più grande live show anni Novanta d’Italia

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