Dal suo primo appearing negli anni Novanta, Monica Bellucci ha costantemente attirato l’attenzione sul red carpet di Cannes. La diva italiana ha sfoggiato numerosi look che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda e dello spettacolo. La sua presenza sulla croisette si è distinta nel tempo, contribuendo a definire lo stile e l’eleganza che la contraddistinguono durante ogni edizione del festival.

S ul red carpet di Cannes, Monica Bellucci non è mai stata semplicemente un’ospite, ma un riferimento estetico. Un’’idea di femminilità, non solo mediterranea, che è evoluta nel tempo senza perdere fascino e intensità. Dal 1997 al 2019, Bellucci è stata attrice, ospite, membro della giuria e madrina del Festival di Cannes. I suoi look sono sempre riusciti a parlare per lei, raccontando con colori, volumi e dettagli la sua essenza: delicata, sfuggente e sensuale. Ecco alcuni dei migliori outfit sfoggiati da Monica Bellucci sul red carpet della Croisette. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto 1997, il debutto floreale firmato Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal debutto negli anni Novanta ad oggi: i migliori look della diva italiana sulla Croisette

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