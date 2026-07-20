Un pranzo durato più di due ore si è svolto a casa del presidente del Senato, con alcuni candidati civici potenziali per le elezioni comunali di Milano. L'incontro è stato organizzato dall’esponente di Fratelli d’Italia e ha coinvolto diversi nomi in corsa per la carica di sindaco nel capoluogo lombardo. La riunione ha visto una serie di confronti tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Milano – È durato oltre due ore il pranzo organizzato dal presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, a casa sua a Milano, con alcuni dei potenziali candidati sindaci civici per il centrodestra alle elezioni comunali del prossimo anno nel capoluogo lombardo. Al pranzo hanno partecipato l'imprenditore Antonio Civita, l'avvocato Antonino La Lumia, l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, Pietro Tatarella, ex esponente di Forza Italia, e Giovanni Terzi, tutte personalità che hanno manifestato la loro disponibilità a candidarsi. Al tavolo anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lup i, che è stato più volte indicato dalla stesso La Russa come candidato, politico, in grado di strappare Milano al centrosinistra dopo quindici anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pranzo ‘civico’ a casa La Russa: il centrodestra sonda i candidati per le Comunali di Milano

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