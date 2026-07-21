A casa dell'ex con coltello e guanti in lattice arrestato | Avrebbe potuto aver un epilogo trafico

Un uomo di 48 anni è stato arrestato in provincia di Bergamo dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex, portando con sé un coltello e guanti in lattice. La scena si è svolta senza incidenti, ma le forze dell’ordine hanno sottolineato che l’intervento avrebbe potuto avere un epilogo diverso. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di tentato scasso e porto di armi offensive.

Un uomo di 48 anni è stato arrestato in provincia di Bergamo dopo che ha fatto irruzione a casa dell'ex armato di coltello e con dei guanti in lattice in tasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bryan Kohberger Confessed Details Police Never Revealed

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