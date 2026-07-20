Va alla polizia locale armato di coltello e minaccia gli agenti arrestato | sull'arma c'era scritto Allah akbar
Un uomo armato di coltello si è presentato al comando di Polizia locale di Baranzate, nel Milanese, minacciando gli agenti. Sull'arma era scritto “Allah akbar”. È stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di attentato a finalità terroristica e minacce a pubblico ufficiale.
L'episodio è avvenuto al comando di Polizia locale di Baranzate, nel Milanese. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per attentato per finalità terroristica e minaccia a un corpo amministrativo e ai suoi singoli componenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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