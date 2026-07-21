A Ballando con le Stelle c’è una sfida fra Barbara d’Urso e Simona Ventura 

Da metropolitanmagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ballando con le Stelle si svolge una sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura. Mentre la produzione lavora alla selezione del cast, cresce l’attesa per sapere chi farà parte della giuria. La nuova edizione è al centro dell’attenzione e non sono ancora stati annunciati i nomi dei giudici. La scelta dei componenti della giuria resta un punto di interesse per i fan dello show.

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Mentre  Milly Carlucci  lavora alla formazione del  cast  della nuova edizione di Ballando con le Stelle, cresce dunque l’attesa per conoscere la composizione della giuria. La partenza della nuova stagione si avvicina e il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli alimenta le speculazioni. Nelle ultime settimane sono circolate  diverse indiscrezioni  sul possibile sostituto di Selvaggia Lucarelli. Tra le ipotesi più ricorrenti riemerge anche il nome di Barbara D’Urso, che lo scorso anno aveva fatto il suo ritorno in televisione proprio a Ballando con le stelle, partecipando come concorrente e ballando in coppia con il maestro  Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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