A Ballando con le Stelle si svolge una sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura. Mentre la produzione lavora alla selezione del cast, cresce l’attesa per sapere chi farà parte della giuria. La nuova edizione è al centro dell’attenzione e non sono ancora stati annunciati i nomi dei giudici. La scelta dei componenti della giuria resta un punto di interesse per i fan dello show.

Mentre Milly Carlucci lavora alla formazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, cresce dunque l’attesa per conoscere la composizione della giuria. La partenza della nuova stagione si avvicina e il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli alimenta le speculazioni. Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sul possibile sostituto di Selvaggia Lucarelli. Tra le ipotesi più ricorrenti riemerge anche il nome di Barbara D’Urso, che lo scorso anno aveva fatto il suo ritorno in televisione proprio a Ballando con le stelle, partecipando come concorrente e ballando in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - A Ballando con le Stelle c’è una sfida fra Barbara d’Urso e Simona Ventura

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Guerra tra Simona Ventura e Barbara DUrso per colpa di… Milly Carlucci! Ecco il motivo

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Ballando con le Stelle: sfida fra Barbara d’Urso e Simona Ventura per il posto di Selvaggia Lucarelli x.com

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