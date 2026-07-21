Ballando con le Stelle sfida tra Barbara D’Urso e Simona Ventura | Milly Carlucci deve scegliere la nuova giurata dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci deve decidere chi sostituirà Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle, dopo il suo addio. La scelta si concentra tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, entrambe in lizza come nuove giudici. La decisione sarà annunciata nelle prossime settimane. La sfida tra le due candidate si svolge nel contesto di un cast che si sta ancora definendo. La produzione ha iniziato i colloqui ufficiali con entrambe le candidate.

L’uscita di Selvaggia Lucarelli dalla giuria di Ballando con le Stelle apre uno dei capitoli più delicati della prossima edizione del programma di Rai 1. Tra i nomi più discussi per raccogliere la sua eredità spiccano Barbara D’Urso e Simona Ventura, entrambe considerate tra le possibili candidate. Ecco quali sono le indiscrezioni, cosa filtra dalla produzione e quali altri cambiamenti potrebbero interessare il celebre talent condotto da Milly Carlucci. Ballando con le Stelle prepara una nuova stagione ricca di cambiamenti. La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe presentarsi con un volto in parte rinnovato. Dopo l’uscita di... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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BALLANDO: SFIDA DURSO-VENTURA E IL SÌ DI UN GIUDICE DA CUI DIPENDE MOLTO

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Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle? I nomi in pole positionBarbara d’Urso e Simona Ventura sono le due principali candidate per sostituire Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Scopri i dettagli e le ultime novità sul programma. notizie.it

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