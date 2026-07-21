A 17 anni pesava 152 chili. Ora, dopo aver perso 72 chili, si è esibito su un palco di bodybuilding. La sua pelle presenta smagliature e eccesso di tessuto, segni visibili del percorso di perdita di peso. La persona ha raccontato di considerare quei segni come parte della vittoria ottenuta nel suo cammino di trasformazione.

A 17 anni pesava 152 chili. Oggi è salito su un palco di bodybuilding, ha perso 72 chili e ha imparato a convivere con i segni lasciati da quel cambiamento. Gianluca Donatiello, giovane di Sonnino in provincia di Latina, ha raccontato a Leggo.it il percorso che lo ha portato a cambiare rapporto con il proprio corpo: “Sono dimagrito 72 chili. Ho smagliature e un filo di pelle in eccesso, ma non lo nascondo: sono il segno della mia guerra vinta”. Il punto di partenza è stato un’adolescenza segnata dal peso e dal disagio: “A 17 anni pesavo 152 chili. Di quel periodo non ho quasi foto. Le pochissime che conservo me le scattavano i miei genitori, quasi a voler trattenere le tracce di un’esistenza che io stesso rifiutavo di guardare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 17 anni pesavo 152 chili, ora ne ho persi 72. Ho smagliature e pelle in eccesso ma sono il segno della mia guerra vinta”: la storia di Gianluca Donatiello

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