Un artista ha rivelato di aver sofferto di anoressia e bulimia, arrivando a pesare 105 chili. Ha raccontato di essere stato vittima di bullismo sia per il suo corpo che per le sue preferenze musicali. Ha aggiunto che le sue canzoni lo hanno aiutato a superare il periodo difficile. Ha anche detto che i pensieri negativi, una volta entrati nella mente, sembrano realtà. La sua esperienza ha portato alla consapevolezza che chiedere aiuto non è sbagliato.

Per due giorni le telecamere de Le Iene lo hanno seguito tra Mugnano di Napoli e il Vesuvio, nei luoghi della sua vita. Ed è lì che l’artista 27enne ha vissuto alcuni dei momenti più difficili del suo passato, di quando era Gennaro Amatore (questo il suo vero nome) ma non ancora Samurai Jay. «Ero grosso, strano, diverso», ha raccontato guardando una vecchia fotografia di sé. «Ho sofferto di anoressia e bulimia. Sei mesi prima di quella foto pesavo 105 chili. Avevo smesso di mangiare. Se mangiavo un pezzo di pane, correvo a vomitarlo». Il cantante ha spiegato di aver perso oltre quaranta chili in appena sei mesi. «Facevo finta di mangiare davanti a mia madre e poi mi chiudevo in bagno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samurai Jay: «Ho sofferto di anoressia e bulimia: pesavo 105 chili. Venivo bullizzato per il mio corpo, ma anche perché ascoltavo altra musica. Ora ho capito che non c’è niente di sbagliato nel chiedere aiuto»

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Samurai Jay Rivelazioni Shock su Bullismo e Disturbi Alimentari

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