Matilde Gioli, 37 anni, ha raccontato di aver sempre desiderato diventare mamma giovane e avere molti figli. Nel suo percorso, ha lavorato, ha vissuto relazioni che si sono concluse, ma mantiene il desiderio di formare una famiglia numerosa. A Belvedere in Chianti, una località toscana, la maggior parte delle persone sono in coppia o cercano un partner, creando un quadro di vita condiviso da molti residenti.

Nella cittadina toscana di Belvedere in Chianti tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa ( Matilde Gioli), madre single che cresce la figlia adolescente ( Margherita Rebeggiani) e gestisce la tenuta Le Giuggiole con la sorella Giada ( Amanda Campana ) e la madre Mariana ( Cecilia Dazzi ). Il ritorno in paese di Michele ( Cristiano Caccamo ), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la vita di Elisa. È la storia del nuovo film targato Prime Video “Non è un paese per single”, adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley, diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da piccola sognavo di diventare mamma giovane e avere tanti figli. Oggi ho 37 anni e non ne ho. Ho lavorato, si sono chiuse relazioni, ma desidero ancora una famiglia numerosa”: così Matilde Gioli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Orphan is a secret boss She enters a rich family for truth. Now they're her dogs!

Notizie correlate

“Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano”: Jo Squillo si confessaA “Pechino Express” Jo Squillo si è lasciata andare ad un racconto privato e intimo sulla maternità.

Leggi anche: “Io e Olly siamo una coppia di fatto, condividiamo tutto tranne l’intimità. Sono andato via da casa presto, ho lavorato in fabbrica e ho fatto volantinaggio. Non è stato facile, sono felice di quello che ho”: parla Juli