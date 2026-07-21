Firenze, 21 luglio 2026 – Il 21 luglio del 1840 fu un giorno memorabile per Firenze e per il mondo intero. Quel giorno avvenne infatti il ritrovamento, durante alcuni lavori di restauro nel Palazzo del Bargello, del più antico ritratto di Dante Alighieri. L’affresco si trova infatti all'interno della decorazione deIla Cappella della Maddalena, realizzata da Giotto e dalla sua scuola tra il 1321 e il 1337 circa, e si può ammirare al primo piano del Bargello. In questo ciclo pittorico sono raffigurate le storie della Maddalena, di San Giovanni Battista, l'Inferno e il Paradiso e, appunto, il ritratto di Dante. Dopo la scialbatura delle pareti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 21 luglio 1840, quando venne scoperto il più antico ritratto di Dante

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