Nanni Moretti torna nelle sale con un film che mostra il lato più inquieto, riflettendo su un’Italia smarrita. Il film si inserisce tra le sue opere più disturbanti, richiamando temi già affrontati nei suoi lavori giovanili e in quelli più maturi. La narrazione si concentra su un protagonista che si confronta con un’Italia in crisi, usando uno stile che accentua la tensione e la disperazione.

Tra gli scarabocchi giovanili (Ecce bombo) e i macigni simbolico-politici della maturità (Palombella rossa), Nanni Moretti girò i suoi due film più inquieti, disperati, perfino stilisticamente meritevoli. Bianc a e La messa è finita – in sala a macchia di leopardo dal 25 maggio al 7 giugno 2026 grazie a Cat People – sono come le tradizionali due facce della stessa medaglia. L’angoscia e il disadattamento morettiano trovano il loro sincero, assoluto, intonso apice nel giro di un paio d’anni, tra il 1984 e il 1985, nel prisma feroce, isterico, ironicamente tagliente di Michele ApicellaDon Giulio. Chi li ha già visti all’epoca ricorderà soprattutto l’enorme vaso di Nutella c he Michele aggredisce tutto nudo per placare una profonda, metaforica ansia individuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritorna in sala il lato più inquieto di Moretti: quando Michele Apicella diventò il ritratto di un’Italia smarrita

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