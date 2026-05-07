Quando Dante venne nella città delle torri Rievocazione con i Cavalieri di Santa Fina

Nel fine settimana, San Gimignano ha ospitato eventi dedicati alla visita di Dante Alighieri nella città delle torri. La rievocazione ha coinvolto i Cavalieri di Santa Fina, che hanno partecipato a diverse iniziative per ricordare il passaggio del poeta. La manifestazione ha previsto momenti di approfondimento storico e attività che hanno richiamato l’atmosfera dell’epoca. La città si è animata con eventi che hanno attirato visitatori e appassionati di letteratura e tradizione locale.

Nella città delle torri un fine settimana di iniziative dedicate al ricordo della visita di Dante Alighieri a San Gimignano. Evento, datato 7 maggio 1300, rimasto scolpito nella storia locale attraverso i secoli. Sabato 9 la rievocazione storica con i Cavalieri di Santa Fina e uno spettacolo fra letteratura e musica. Domenica un incontro fra poesia e valorizzazione della Vernaccia come eccellenza del territorio di San Gimignano. Storia e cultura tornano dunque a intrecciarsi a San Gimignano. Intanto sabato 9 con l’atto iniziale di un cartellone di due giornate di eventi in materia. E così il 9 maggio alle 11.30, i Cavalieri di Santa Fina...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando Dante venne nella città delle torri. Rievocazione con i Cavalieri di Santa Fina Notizie correlate Mostro di Firenze: Comune assegna una casa popolare a Natalino Mele. Era nella macchina quando venne uccisa sua madreFIRENZE – Il comune di Firenze ha deciso di assegnare una casa popolare, pubblica, a Natalino Mele, oggi 64enne, che tra il 21 e 22 agosto 1968 a... Santa Fina risplende. Gli affreschi restauratiSospiro di sollievo e nuova voce dagli affreschi all’ingresso del secolare (ex) ospedale "Santa Fina" in via Folgore, "in pian dell’ospedale" come... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Quando Dante venne nella città delle torri. Rievocazione con i Cavalieri di Santa Fina; San Gimignano: tre giorni di iniziative fra storia e cultura per ricordare la visita di Dante Alighieri nel 1300; Confesercenti del Veneto Centrale: Bene la pedonalizzazione di via Dante. Ora si rilanci anche la sperimentazione in via del Santo; Il ricordo di don Dante Airaga e il legame con la sua Vezzo. NOVITA' "La mossa del Granchio" di Dazieri Sandrone Con il suo stile inconfondibile, Sandrone Dazieri costruisce un thriller magnetico e spietato, in cui il passato non smette mai di reclamare il proprio conto e ogni verità ha un prezzo. Quando Dante Torr - facebook.com facebook