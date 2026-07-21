21 07 – Vannacci in un video AI ordina la morte di Schlein e Conte – Morto bloccato dalla polizia l’inchiesta si allarga

Un video generato dall'intelligenza artificiale mostra un uomo in uniforme militare che ordina la morte di due figure politiche. Nella registrazione, l'individuo appare in un contesto che richiama un comando militare. Successivamente, l’uomo viene fermato dalla polizia a Bologna. Le autorità hanno acquisito conversazioni radio tra gli operatori e le sale di controllo, mentre l'inchiesta si sta ampliando.

Vannacci-condottiero romano in un video AI “ordina” la morte di Schlein e Conte. È bufera. Morto bloccato dalla polizia a Bologna, il pm acquisisce le conversazioni radio tra operatori e sale operative. Contatto Italia-Guardiola per il ruolo di ct, Malagò: “Ci sono altri nomi oltre a Mancini e Pirlo”. Questo articolo 2107 – Vannacci in un video AI “ordina” la morte di Schlein e Conte – Morto bloccato dalla polizia, l’inchiesta si allarga proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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VANNACCI CONDOTTIERO ROMANO ordina la morte di Schlein e Conte: i video con lAi

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