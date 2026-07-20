Un video con intelligenza artificiale condiviso sui social mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa in abiti d’epoca. Ambientato in un anfiteatro dell’antica Roma, nel video si sente il personaggio “ordinare” la morte di Schlein e Conte. Il filmato è stato diffuso sui canali social di Roberto Vannacci.

Ambientato in un’anfiteatro dell’antica Roma, il video realizzato con l’intelligenza artificiale, e condiviso sui canali social di Roberto Vannacci, mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, anch’essi in abiti d’epoca. Nell’arena, legati, vi sono la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, l’ex premier Romano Prodi e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Il pubblico ne chiede l’esecuzione. La moglie di Vannacci, Camelia, mostra il dito medio mentre il generale si alza e, abbassando il pollice, ne ordina la morte “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci posta video AI, in anfiteatro romano 'ordina' morte Schlein e Conte

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