150 Preferenze GPS 2026 | qual è la differenza tra Cattedra Orario Esterna COE e Posto Orario?

Durante la compilazione delle preferenze GPS 2026, gli insegnanti devono scegliere tra la Cattedra Orario Esterna (COE) e il Posto Orario. La COE permette di insegnare in più scuole, mentre il Posto Orario si riferisce a un incarico in una singola istituzione. Entrambe le opzioni influenzano l’assegnazione finale e devono essere selezionate con attenzione per evitare errori. La procedura coinvolge la selezione di fino a 150 preferenze.

Con l'avvio della compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS 2026, molti aspiranti si trovano di fronte a opzioni che richiedono attenzione per evitare errori o assegnazioni sgradite. Una delle incertezze più frequenti riguarda la differenza tra la Cattedra Orario Esterna (COE) e la figura del "posto orario". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze docenti, così si compilerà la domanda: piattaforma presentata

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