150 preferenze GPS tutorial tra spezzoni COE COI e posto orario | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 21 luglio alle 15 | 00

Notizia in breve

Da martedì 21 luglio alle 15:00 è aperta la finestra per le 150 preferenze GPS. Gli insegnanti in GaE e GPS 2026-28 possono ora presentare le loro richieste di supplenza, valide fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura include la scelta di spezzoni, COE, COI e posti orari, con attenzione ai dettagli di ciascuna categoria.