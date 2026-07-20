150 preferenze GPS tutorial tra spezzoni COE COI e posto orario | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 21 luglio alle 15 | 00
Da martedì 21 luglio alle 15:00 è aperta la finestra per le 150 preferenze GPS. Gli insegnanti in GaE e GPS 2026-28 possono ora presentare le loro richieste di supplenza, valide fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura include la scelta di spezzoni, COE, COI e posti orari, con attenzione ai dettagli di ciascuna categoria.
È partita ufficialmente la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti che rientrano nelle GaE o nelle GPS 202628 possono ora presentare la loro richiesta per ottenere supplenze valide fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La scadenza per non perdere questa opportunità è il 29 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze GPS tutorial, tra spezzoni, COE, COI e posto orario: a cosa fare attenzione
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Buongiorno, sono stata immessa in ruolo in GaE primaria. Ovviamente non compilerò le 150 preferenze per la cdc EEEE ma concorrendo anche per l’infanzia, posso farlo per AAAAA? Inoltre posso compilarle entrambe per le GPS che sono in un’altra provinci facebook
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