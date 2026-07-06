Squalifica Balogun Uefa contro Fifa | Credibilità dei Mondiali compromessa L’Ue interviene sull’asse Infantino-Trump e il Belgio fa ricorso

L’Uefa ha squalificato Balogun, mentre l’Uefa critica la Fifa sostenendo che la credibilità dei Mondiali è compromessa. L’ente europeo ha espresso preoccupazione per la mancanza di garanzie nelle regole, sottolineando come questa situazione metta a rischio l’integrità del calcio internazionale. Nel frattempo, il Belgio ha presentato un ricorso, e l’attenzione si concentra sulle tensioni tra l’Fifa e l’ue. L’intervento si concentra sulla relazione tra i vertici delle due organizzazioni e le conseguenze sulla competizione.

«Quando la certezza delle regole non è più garantita da chi è chiamato a custodirle, l’integrità del gioco viene messa a rischio e la credibilità della competizione risulta compromessa ». Con queste parole la Uefa si schiera ufficialmente contro la Fifa e la sua decisione di revocare la squalifica a Folarin Balogun. L’attaccante statunitense era stato espulso durante i sedicesimi di finale ai Mondiali contro la Bosnia in seguito al check del Var, ma il suo stop di un turno è stato sospeso con la condizionale, permettendo al giocatore di essere disponibile per la sfida degli ottavi contro il Belgio. «La decisione presa ieri di sospendere, per... 🔗 Leggi su Open.online

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Caos Mondiali: il Belgio sfida la FIFA!

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