Gianni Infantino e Donald Trump hanno rafforzato il loro rapporto, con incontri e scambi pubblici di apprezzamenti. La collaborazione tra la FIFA e la Casa Bianca si è intensificata, con incontri presso gli uffici nella Trump Tower. La relazione tra i due si è sviluppata in un contesto di rapporti politici e pubblici, suscitando discussioni nel mondo del calcio e della politica internazionale. La natura del legame tra le due figure rimane oggetto di attenzione e analisi.

Infantino Trump, il rapporto sempre più stretto tra la FIFA e Casa Bianca: così i due sono diventati amici tra elogi politici e non solo. Il rapporto tra Gianni Infantino e Donald Trump continua a far discutere il mondo del calcio e della politica internazionale. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il legame tra il presidente della FIFA e quello degli Stati Uniti si è consolidato negli anni tra incontri pubblici, elogi politici, iniziative comuni e anche interessi logistici, come l’apertura di uffici FIFA nella Trump Tower di New York. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Un anno fa, Infantino ed Eric Trump, figlio del presidente americano, si mostrarono insieme con il trofeo del Mondiale per club, destinato a essere esposto proprio nella Trump Tower. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Infantino Trump, uffici nella Trump Tower e legame politico: dentro il rapporto tra la FIFA e la Casa Bianca

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Temi più discussi: Trump chiama Infantino, la Fifa grazia il bomber Usa Balogun; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Tutte le volte che Infantino ha provato a compiacere Trump; Infantino, l’amico dei potenti: dal premio ricevuto da Putin al rapporto con Trump e bin Salman.

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