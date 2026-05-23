Autista dell' autobus aggredito al capolinea | finisce in ospedale
Un autista di autobus è stato aggredito al capolinea e ha riportato ferite che lo hanno costretto a recarsi in ospedale. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di aggressioni contro il personale del trasporto pubblico nella stessa città. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’aggressione o sulle eventuali motivazioni.
Si allunga a Firenze la lista degli autisti del trasporto pubblico finiti al Pronto soccorso dopo episodi di aggressione. I sindacati tornano a chiedere l’applicazione del Protocollo sulla sicurezza, che prevede la convocazione di un tavolo di monitoraggio tra Comune, aziende e organizzazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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