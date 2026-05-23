Autista dell' autobus aggredito al capolinea | finisce in ospedale

Notizia in breve

Un autista di autobus è stato aggredito al capolinea e ha riportato ferite che lo hanno costretto a recarsi in ospedale. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di aggressioni contro il personale del trasporto pubblico nella stessa città. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’aggressione o sulle eventuali motivazioni.