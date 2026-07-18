Mestre alla scuola dell' infanzia 100 bimbi su 102 hanno origine straniera | sono il 98 per cento

A Mestre, su 102 bambini iscritti alle scuole dell'infanzia, 100 sono di origine straniera, pari al 98%. Sono nati tra il 2021 e il 2023 e frequenteranno le due strutture dell'istituto comprensivo Caio Giulio Cesare a settembre. La maggioranza dei piccoli proviene da famiglie straniere, mentre solo due bambini sono di origine italiana. La composizione delle classi riflette questa prevalenza di bambini stranieri tra gli iscritti.

La carica dei 102. Sono i bimbi, nati fra il 2021 e il 2023, che a settembre frequenteranno le due scuole dell’infanzia dell'istituto comprensivo Caio Giulio Cesare di Mestre. Di questi, 100 hanno origine straniera. Matematicamente parlando il 98 per cento. È quanto emerge dall’avviso esposto in bacheca presso la sede di via Cappuccina: scorrendo l’elenco i cognomi sono quasi tutti «non italofoni», principalmente dal Sudest asiatico e dal Bangladesh. Torna quindi al centro il tema delle classi multietniche in un quartiere dove la presenza di cittadini di origine straniera si è fatta sempre più importante e torna pure la domanda su che fine abbiano fatto i bimbi «italofoni». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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