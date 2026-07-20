Le classi politiche delle regioni del Nord, compreso il presidente veneto, Alberto Stefani, spingono sulla possibilità di estendere al Settentrione le prerogative della Zona economica speciale (Zes) unica del Mezzogiorno, ipotesi che il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato in questi giorni, manifestando l’intenzione di avviare un confronto diretto con i governatori. «Entro Ferragosto - ha detto - chiederò una riunione della Conferenza delle Regioni per valutare la creazione di una Zona Logistica Speciale unica del Centro-Nord», che è una cosa un po’ diversa ma somigliante alla Zes. L’idea suscita anche reazioni negative. Il 18 luglio Attilio Fontana, il presidente della Lombardia, ha attaccato Urso sull’ipotesi che la Zes (o Zls) in versione Nord non possa godere di grandi risorse dal governo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Zona economica speciale al Nord, la spinta di politica e imprese. Ma il Sud contesta: «Un grave errore»

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Why the Johor-Singapore Power Balance Is Starting to Shift

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