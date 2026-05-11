Zona economica speciale i consiglieri Carini e Mazzanti | Perugia ne deve far parte Ecco la strategia
Durante una riunione del Consiglio comunale, i consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini hanno presentato un ordine del giorno che chiede un'azione decisa e condivisa per sostenere il Comune di Perugia. La richiesta riguarda l’inclusione della città nella Zona Economica Speciale Unica (ZES), attualmente esclusa dalle principali agevolazioni legate a questa area. La proposta mira a rafforzare la posizione del territorio in ambito economico e strategico.
"Attuare un’azione forte e condivisa a sostegno del Comune di Perugia, escluso dalle principali agevolazioni previste nell’ambito della Zona Economica Speciale Unica (ZES)": lo richiedono, in un ordine del giorno in Consiglio comunale, i consiglieri comunali Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Accordo Umbria e Marche per rilanciare l'economia con la Zona Speciale economica: "Task-force per sostenere le impreseUmbria e Marche insieme per programmare al meglio l'ingresso voluto dal Governo nella Zona Economica Speciale che rappresenta, con sgravi fiscali...
"Aziende agricole di Umbria e Marche a rischio esclusione dalla Zona Speciale economica"I sospetti, dopo certi malumori provenienti dagli imprenditori agricoli, riportati in una interrogazione urgente dell'onorevole marchigiano del Pd,...
Argomenti più discussi: Bonus ZES: ultimi giorni per il contributo aggiuntivo; Non solo Zes: dalla cabina di regia piano strategico per il Mezzogiorno; Investimenti ZES unica: domande entro il 30 maggio 2026 per non perdere il bonus; Zes Unica, a Napoli protocollo tra gruppo BEI e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Decreto Legge n. 62 in vigore dal 1°maggio, oltre a disposizioni su conciliazione vita lavoro e salario giusto, istituisce i nuovi bonus donne, giovani e Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) 2026, nonché l'incentivo per la stabilizzazione dei facebook
Ringrazio l’ @ITKAM_IT per questo evento. Quale momento migliore che l’anno delle opportunità ???? per parlare della Zona Economica Speciale per rafforzare ulteriormente le nostre strette relazioni con uno sguardo particolarmente attento al Mezzogiorn x.com
LPT: Quando fai il check-in in un hotel, chiedi se ci sono upgrade gratuiti disponibili. reddit
Giorgia Meloni: Allargamento della Zona Economica Speciale a Marche e UmbriaDiscorso della presidente del Consiglio ad Ancona presentando gli interventi del governo per le Marche: da parte del governo c'è un impegno corale che stiamo portando avanti per sostenere lo sviluppo ... rainews.it