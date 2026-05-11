Zona economica speciale i consiglieri Carini e Mazzanti | Perugia ne deve far parte Ecco la strategia

Durante una riunione del Consiglio comunale, i consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini hanno presentato un ordine del giorno che chiede un'azione decisa e condivisa per sostenere il Comune di Perugia. La richiesta riguarda l’inclusione della città nella Zona Economica Speciale Unica (ZES), attualmente esclusa dalle principali agevolazioni legate a questa area. La proposta mira a rafforzare la posizione del territorio in ambito economico e strategico.

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