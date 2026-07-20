zona bianca raddoppia e sfida filorosso

Zona Bianca raddoppia le puntate settimanali dopo aver ottenuto un 7,5% di share nel suo ultimo episodio. La trasmissione, condotta da Giuseppe Brindisi e trasmessa da Rete 4, sarà presente anche questa sera con una seconda puntata settimanale. La decisione di aumentare le serate dedicate al programma deriva dai risultati ottenuti, che hanno portato a un ampliamento della programmazione di Mediaset.

Dopo i buoni risultati di giovedì scorso, quando Zona Bianca, il talk show estivo di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, ha raggiunto il 7.5% di share, Mediaset ha deciso di ampliare la sua offerta informativa di prima serata con un raddoppio settimanale del programma, in onda anche questa sera. Per Brindisi la collocazione del lunedì non è una novità: nel corso degli anni Zona Bianca è andato infatti in onda praticamente in tutti i giorni della settimana; soltanto la scorsa settimana il programma si è spostato dal mercoledì al giovedì sera. Ora la sfida sarà con Antonino Monteleone e il suo Filorosso su Rai 3, altro talk show di approfondimento dell’estate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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