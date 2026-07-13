Le fasi finali dei Mondiali di calcio su Rai 1 costringono Mediaset ad altre variazioni di palinsesto, che riguardano questa volta Rete 4. Le Grandi Domande di Freedom di Roberto Giacobbo viene infatti sospeso dopo i bassi ascolti dell’esordio e al suo posto viene collocato Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Giacobbo, che ha debuttato martedì scorso con una versione rinnovata del suo Freedom, avrebbe dovuto proseguire in prima serata di giovedì dal 16 luglio proprio per evitare di sovrapporsi alle semifinali dei Mondiali. I bassi ascolti della prima puntata – appena 418.000 spettatori e il 3.2% di share – hanno però spinto Mediaset ad optare direttamente per la sospensione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Freedom sospeso, al suo posto Zona Bianca

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