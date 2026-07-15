giuseppe brindisi la decisione mediaset su zona bianca

L’estate televisiva continua a riservare cambiamenti inattesi e, anche nelle settimane tradizionalmente più tranquille, i palinsesti vengono rivisti per adattarsi ai grandi eventi in diretta. Le reti stanno monitorando con attenzione gli ascolti e, in presenza di appuntamenti capaci di catalizzare milioni di telespettatori, non mancano decisioni dell’ultimo momento per tutelare i programmi di punta. Tra i volti più apprezzati dell’informazione Mediaset c’è senza dubbio Giuseppe Brindisi, protagonista da anni della prima serata di Rete 4. Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione ufficiale che riguarda proprio il suo programma e che modifica gli appuntamenti previsti per questa settimana, confermando la strategia adottata dall’azienda in occasione delle fasi decisive dei Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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