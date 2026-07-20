zerocalcare sul g8 ha costruito una carriera

Caro Zerocalcare, le scrivo per ringraziarla: non ne potevamo più dei reduci del ‘68. E per fortuna siete arrivati voi, i reduci del G8. Dalla retorica sessantottina a quella giottina in fondo il passo è breve. E lei, come al solito lo interpreta da par suo: «Non lo dimenticherò mai, il G8 di Genova è stato lo spartiacque tra l’infanzia e la vita adulta», ha dichiarato. E così, di fatto, si è messo alla testa del movimento «reduci del G8» che in questi giorni si stanno mobilitando per ricordare le epiche giornate di venticinque anni fa. Manu Chao, Clandestino, Vittorio Agnoletto, la ribellione, il conflitto, il dissenso, «avevamo ragione noi», la mostra sul G8, 50 eventi per ricordare il G8, il giornalista ferito al G8, il concerto degli ex Otago (chiunque essi siano) e ovviamente Genova antifascista e la Fondazione Gianni Minà. 🔗 Leggi su Laverita.info

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La sinistra e la paura del #conflitto penso sia uno dei passaggi più importanti dell'intervista a @zerocalcare sul #G8 a #Genova x.com

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Zerocalcare, la vicenda G8 non l'archivierò mai- TORINO, 16 MAG - Non esiste alcun mio prodotto in cui non ci sia almeno un riferimento al G8 perché mi ha segnato molto. Per me Genova vuol dire G8. Così Zerocalcare al Salone del Libro dove ha ... ansa.it