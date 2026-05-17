L’artista noto come Zerocalcare ha recentemente commentato la sua difficoltà nel dimenticare gli eventi accaduti durante il G8 di Genova, in particolare i fatti legati alla Diaz. La sua riflessione si inserisce in un contesto più ampio di memoria collettiva, con alcuni studenti che continuano a mantenere viva la memoria di quei giorni. La discussione riguarda il rapporto tra ricordo e storia personale, evidenziando come alcuni episodi restino impressi nella memoria di chi li ha vissuti o studiati.

? Punti chiave Perché Zerocalcare non riesce a dimenticare i fatti della Diaz?. Come viene percepita la memoria del G8 tra gli studenti?. Cosa spinge l'autore a parlare di debiti nella nuova serie?. Perché la nuova produzione Netflix è definita crepuscolare?.? In Breve Nuova serie animata Due spicci in uscita su Netflix il 27 maggio 2026.. Valerio Mastandrea presta la voce al personaggio dell'Armadillo nella produzione Movimenti Production.. La trama segue Zero e Cinghiale nella gestione di un esercizio commerciale.. Riferimenti ai raid alla Diaz e alle violenze di Bolzaneto nel volume Nessun rimorso.. A Torino, durante il Salone del Libro, Zerocalcare ha riaperto la ferita del G8 di Genova parlando della memoria collettiva e della nuova serie animata in arrivo su Netflix il 27 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zerocalcare sul G8 di Genova: “Non riuscirò mai ad archiviare

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