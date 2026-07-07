Dagli esordi negli anni Ottanta ai programmi dedicati alla natura e ai viaggi Licia Colò ha costruito una carriera all' insegna della divulgazione

Oggi, 7 luglio, Licia Colò compie 64 anni. Nata negli anni Ottanta, ha lavorato in programmi televisivi che si occupano di natura, viaggi e animali. Tra i titoli più noti ci sono Bim Bum Bam, L’Arca di Noè, Alle falde del Kilimangiaro e Eden – Un pianeta da salvare. La sua carriera si è concentrata sulla divulgazione di temi ambientali e naturalistici.

L icia Colò compie oggi, 7 luglio, 64 anni. Volto storico della divulgazione televisiva italiana, ha legato il suo nome a programmi dedicati ai viaggi, alla natura e agli animali, da Bim Bum Bam a L’Arca di Noè, fino a Alle falde del Kilimangiaro e ad Eden – Un pianeta da salvare. Accanto alla carriera, la vita della conduttrice è stata segnata da amori importanti, da una scoperta familiare arrivata in età adulta e da alcune difficili prove personali. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Leggi anche › “Companion for life”, il bando per i progetti a tutela degli animali: l’appello al voto di Licia Colò L’amore di Licia Colò con Nicola Pietrangeli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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