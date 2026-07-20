Zerbin-Frosinone c’è il sì | trattativa col Napoli
Il Frosinone ha avviato una trattativa con il Napoli per riportare Alessio Zerbin in prestito. Il calciatore ha dato il suo consenso all’operazione. La società ciociara ha mostrato interesse concreto e sta lavorando per definire l’accordo. Zerbin potrebbe tornare a giocare in Serie B dopo aver già vestito questa maglia in passato. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono dettagli definitivi.
Il futuro di Alessio Zerbin può essere nuovamente lontano dal Napoli. Il Frosinone si è mosso con decisione per riportare il calciatore in Ciociaria e ha già incassato il suo gradimento. Il primo ostacolo è quindi superato. L’esterno avrebbe aperto al trasferimento e considera positivamente la possibilità di tornare in un ambiente che conosce bene. Adesso il lavoro si concentra sull’accordo tra le due società. Il Frosinone ha avviato i contatti con il Napoli e punta a trovare un’intesa nelle prossime settimane. Secondo Gianluca Di Marzio, il club giallazzurro ha di fatto bloccato il giocatore. La formula sulla quale si sta lavorando è quella del trasferimento a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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