Zerbin-Frosinone trattativa avanzata | Verona vigile

Alessio Zerbin, attuale giocatore del Napoli, è al centro di una trattativa di trasferimento. Il Frosinone si trova in posizione favorevole e potrebbe portare l’esterno a cambiare squadra. La trattativa è in fase avanzata, mentre la società di Verona si mantiene attenta alla situazione senza aver ancora ufficializzato l’accordo. La decisione finale non è stata comunicata ufficialmente.

Alessio Zerbin può lasciare di nuovo il Napoli. Il futuro dell’esterno classe 1999 sembra orientato verso una nuova esperienza lontano dall’azzurro, con il Frosinone in vantaggio nelle ultime ore. Secondo TMW, la trattativa per il ritorno del giocatore in Ciociaria è in fase avanzata. Napoli e Frosinone stanno lavorando sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, anche se resta ancora da chiarire la struttura definitiva dell’operazione. Il nodo riguarda proprio l’obbligo. Le parti dovranno stabilire se sarà legato a determinate condizioni oppure se diventerà un passaggio quasi automatico. Un dettaglio importante, perché può incidere sulla chiusura dell’accordo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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