Napoli Zerbin vicino all' addio | trattativa avviata con il Frosinone

Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli durante questa sessione di mercato. Dopo il prestito alla Cremonese, l'esterno non rientra più nei piani tecnici e il club sta trattando con il Frosinone per una cessione a titolo definitivo. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora non si conoscono i dettagli dell'accordo. Zerbin non figura più tra i giocatori che il Napoli intende mantenere in rosa per la prossima stagione.

Alessio Zerbin potrebbe lasciare definitivamente il Napoli in questa sessione di mercato. Rientrato dal prestito alla Cremonese, l'esterno non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e il club starebbe pensando di cederlo a titolo definitivo per provare a sfoltire ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il classe '99 sarebbe nel mirino del Frosinone, alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Le due società sono già al lavoro per provare a chiudere l'operazione nel giro di qualche settimana. Nel caso in cui si arrivasse a un accordo, per Zerbin si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già giocato al Frosinone nella stagione 202122 collezionando 9 gol e 3 assist in Serie B. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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