Il Napoli sta concentrando le sue attività di mercato sulle cessioni prima di procedere con gli acquisti. Attualmente, il club punta ancora su Zeballos come obiettivo principale, mentre Favasuli e Falcone sono considerati i favoriti per eventuali acquisti. Le trattative in entrata sono condizionate dalle vendite di alcuni giocatori, senza conferme ufficiali su eventuali movimenti imminenti.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma le operazioni in entrata restano strettamente legate alle cessioni. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il club azzurro ha ufficializzato il prestito del giovane portiere Mathias Ferrante all’Ospitaletto, un’operazione che non modifica però il gruppo destinato a partire per il ritiro in Trentino. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che saranno oltre trenta i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri, anche se alcune esclusioni potrebbero maturare nelle prossime ore per motivi di mercato. Secondo Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato in un intenso lavoro di sfoltimento della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, prima le cessioni poi gli acquisti: Zeballos resta l’obiettivo, Favasuli e Falcone in pole”

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