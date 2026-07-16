Napoli obiettivi Favasuli e Zeballos | solo acquisti Under 25

Da napolissimo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha deciso di puntare solo su giocatori under 25 per il mercato invernale. La strategia prevede l'acquisto di due nuovi attaccanti, tra cui Favasuli e Zeballos, entrambi sotto questa età. La società ha comunicato che tutte le operazioni sono finalizzate a rafforzare la rosa con giovani talenti. La società ha anche confermato che nessun altro acquisto superiore ai 25 anni è in programma.

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IL NUOVO NAPOLI UNDER 25. La parola d’ordine a Castel Volturno è “svecchiamento”. Secondo quanto svelato in prima battuta dal Corriere dello Sport e confermato da Tuttosport, il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico Massimiliano Allegri hanno tracciato l’identikit per il calciomercato del Napoli: i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25. In entrata, il club avrebbe praticamente definito due colpi: il terzino destro Costantino Favasuli (classe 2004, in arrivo dal Catanzaro con un contratto fino al 2031) e l’esterno offensivo Exequiel Zeballos (classe 2002, prelevato dal Boca Juniors per circa 10 milioni di euro). Tuttavia, per far spazio ai nuovi innesti, la società deve prima operare tagli profondi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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