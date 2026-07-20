Il senatore Luigi Zanda ha scritto sul Sole 24 Ore del 18 luglio, rivolgendo un messaggio alla nazione. Ha discusso dei doveri dei cittadini e dei diritti dello Stato, senza riferimenti politici specifici. Zanda ha richiamato l’attenzione su temi storicamente associati alla destra, come l’importanza dei doveri civici, sottolineando come tali aspetti siano stati trascurati. La riflessione si concentra su un approccio più generale ai rapporti tra cittadini e Stato.

Il senatore Luigi Zanda sul Sole 24 ore del 18 luglio non ha fatto un discorso di destra o di sinistra, ha parlato alla nazione. Anzi, l’ex presidente del PD ha affrontato temi tradizionali della destra, quello dei doveri, che la destra ha oggi dimenticato. Zanda ha notato come i tre doveri fondamentali iscritti nella Costituzione siano stati negletti o trascurati negli ultimi anni. Il dovere di difendere la patria sembra seppellito da una valanga di beghe pacifinte. Esse neppure si pongono il problema di come affrontare una guerra, peraltro di fatto già in corso. C’è poi il dovere di pagare le tasse nascosto da una montagna di evasione fiscale pervasiva e onnipresente, che mina le capacità dello Stato di funzionare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Zanda, i doveri dei cittadini e i diritti dello Stato. La riflessione di Sisci

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